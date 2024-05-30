برلمانية: كلمة الرئيس بالمنتدى "العربى الصينى" شاملة وتدعم وقف حرب غزة بقوة

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، قائلة: "إنها جاءت شاملة لتوضح أهمية المنتدى العربي الصيني وحيويته والرهان عليه وأهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب الشرسة على قطاع غزة".

ولفتت "التمامى"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى إشارة الرئيس السيسي إلى مرور عشرة أعوام، على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، وحرص مصر على استمرارها وتطويرها، مؤكدة أن احتفاظ مصر والصين بعلاقات استراتيجية مكسب كبير للدولتين على كافة المستويات.

القضية الفلسطينية

وأعربت عضو مجلس النواب عن سعادتها بإعلان مصر عن تقديرها والتقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أشارت "التمامي" إلى مطالبة الرئيس السيسي خلال كلمته، المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة إن موقف مصر الشجاع فضح مخططات حكومة الاحتلال.

واختتمت بتوقف الرئيس الرئيس السيسي خلال كلمته بإعلان مصر عن مطالبتها الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات، بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، وتأكيده أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار الوطن، مشددة على أن رسائل السيسي في الصين جاءت قوية وواضحة تمامًا وتؤكد قوة مصر وحضورها الفاعل دوليًا وإقليميًا.