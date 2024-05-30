الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: كلمة الرئيس بالمنتدى "العربى الصينى" شاملة وتدعم وقف حرب غزة بقوة

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، قائلة: "إنها جاءت شاملة لتوضح أهمية المنتدى العربي الصيني وحيويته والرهان عليه وأهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب الشرسة على قطاع غزة".

txt

الرئيس السيسى: نقدر إسهام الصين فى دعم مشروعات التنمية على أرض مصر

txt

روسيا: نرحب باقتراح الصين عقد مؤتمر للسلام بشأن الوضع فى أوكرانيا

ولفتت "التمامى"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى إشارة الرئيس السيسي إلى مرور عشرة أعوام، على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، وحرص مصر على استمرارها وتطويرها، مؤكدة أن احتفاظ مصر والصين بعلاقات استراتيجية مكسب كبير للدولتين على كافة المستويات.

القضية الفلسطينية 

وأعربت عضو مجلس النواب عن سعادتها بإعلان مصر عن تقديرها والتقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أشارت "التمامي" إلى مطالبة الرئيس السيسي خلال كلمته، المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة إن موقف مصر الشجاع فضح مخططات حكومة الاحتلال.

واختتمت بتوقف الرئيس الرئيس السيسي خلال كلمته بإعلان مصر عن مطالبتها الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات، بالانخراط بحسن النية الواجب  مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، وتأكيده أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار الوطن، مشددة على أن رسائل السيسي في الصين جاءت قوية وواضحة تمامًا وتؤكد قوة مصر وحضورها الفاعل دوليًا وإقليميًا.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصينى المنتدى العربي الصيني قطاع غزة

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة