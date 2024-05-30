الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: مصر تحشد المجتمع الدولى لدعم وقف إطلاق النار فى غزة

نرمين سعيد
نرمين سعيد

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب من رفح الفلسطينية، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

وأضافت "سعيد"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الصين قطب صاعد وموقفها مهم جدًا؛ لأنه من الصعب التعويل على مواقف دول كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة التي اتضح أنها تنحاز إلى إسرائيل بشكل كبير.

كما أشارت إلى أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي، وتدعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لذلك التعويل على الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية أمر مهم جدًا.

مصر غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار في غزة الصين اكسترا نيوز

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