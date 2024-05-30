إلزام وزير الأوقاف ومسؤولين أخرين بدفع 37 مليون جنيه

قضت محكمة قنا الإبتدائية، الدائرة الأولى مدني، اليوم الخميس، بإلزام وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ومدير هيئة الأوقاف بقنا ورئيس الوحدة المحلية، بدفع 37 مليون جنيه لورثة الدكتور محمد كمال الزين، وذلك بسبب الاستيلاء على قطعة أرض ملك لهم، وبناء أبراج عليها، وإقامة مبنى الوحدة المحلية عليها.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن خضر، وعضوية مقار مجدى وطه الجيلاني، وسكرتارية أحمد عواد،، إلزام وزير الأوقاف بصفته ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، دفع مبلغ 25 مليون و500 ألف جنيه، لوزيرة محمد كمال الزين، تعويضًا عن أبراج الأوقاف.

وألزمت المحكمة رئيس مجلس مدينة قنا، ومدير هيئة الأوقاف بقنا، بصفتهم، بأن يؤدوا للمدعين الأصليين والخصوم المتدخلين، كل حسب نصيبه الشرعي، مبلغ اثني عشر مليون وتسعمائة وستون ألف جنية تعويضًا عن المبني المقام عليه مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقررت المحكمة، إلزام وزير الأوقاف بصفته ورئيس مجلس الأوقاف بصفته ومدير الأوقاف بقنا متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة المرحوم محمد كمال الزين، مبلغ أربعمائة وأربعة وسبعون الف وخمسمائة، كما الزمت المدعيين وزير الأوقاف بصفته ورئيس الأوقاف بصفته ومدير هيئه الأوقاف بقنا، بصفته بتسليم المدعين الأصليين والخصوم المدخنين ورثه المرحوم محمد كمال الزين مساحه 1742.67 مترًا ويستبعد منها مساحة عمارات ضباط الشرطه لسابقة التعويض عنها.