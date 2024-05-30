الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح مناورة للتعامل مع جسم غريب في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في زيارة تهدف إلى إجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع، تأكيدًا على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.

وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام، نفذ وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية التابعة ومراجعة التقييمات الأمنية لأنشطة الميناء والتي تشتمل على الإجراءات الأمنية على المنافذ والبوابات وأثناء عمليات التداول والشحن والتفريغ والتعامل مع السفن والتأكد من فاعلية الاتصالات الأمنية وضبط السجلات وإجراء التدريبات ذات الصلة بالتعامل مع المواقف الطارئة.

وخلال اليوم الأخير لعمل اللجنة قامت بالاشتراك مع العاملين بأحد المرافق المينائية بالاشتراك مع مركز العمليات وإدارة الأزمات، والإدارة المركزية للحركة والمناطق، والإدارة العامة للأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، والشركات العاملة داخل نطاق المرفق المينائى بإجراء مناورة متعددة السيناريوهات تضمنت افتراض اكتشاف جسم غريب بجوار احد المخازن وبيان كيفيه التعامل معه سواء من جانب العاملين أو الحماية المدنية، وكذلك التعامل مع نشوب حريق وسقوط مصاب وقد اشاد أعضاء اللجنه بالحرفية في التعامل مع المواقف الطارئة والتي اظهرها العاملين بالمرافق المينائية وأفراد قسم الحماية المدنية بميناء دمياط وانتظام البلاغات والإشارات بين مركز العمليات وإدارة الأزمات وجميع الجهات المعنية والتي تدل على حسن استيعاب التعليمات بالصوره السليمة الى جانب كفاءة التدريب والذي يمكنهم من بالقيام بكل ما يلزم لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع المخاطر أو الحد من آثارها السلبية حال وقوعها.

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