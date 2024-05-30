خبير اقتصادى: إعادة هيكلة منظومة الدعم تحدث فى معظم دول العالم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور، وليد جاب الله، إن إعادة هيكلة منظومة الدعم أمر جيد ويحدث في دول كثيرة ولسنا الوحيدين من نقوم بتطوير المنظومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أمس، تحد من سوء استغلال الدعم وتوجيهه في أغراض أخرى غير الطعام.

إعادة تسعير الخبز تحد من استخدامه في أغراض غير مشروعة

أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في الأسعار منذ عام ٢٠٠٦ حتى اليوم، تضاعفت مخصصات الدعم والدولة من حقها إعادة هيكلة أسعار رغيف الخبز، بعد أن توجه بعض المواطنين إلى استخدامه كعلف للحيوان أو الطيور مقارنة بأسعار الأعلاف التي تضاعفت، وهذا سوء استغلال للدعم في غير موضعه وضعف الرقابة على المنظومة، فإعادة هيكلة الدعم ورفع ثمن رغيف الخبز إلى ٢٠ قرشًا ستحد من تلك الممارسات الخطأ، حيث سيقوم المواطن بتقليل استهلاكه للخبز في غير الأغراض المخصص لها.

تابع أن مخصصات الدعم ارتفعت بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي، حيث تجاوز ٥٣٠ مليار جنيه العام الحالي، ومخطط أن تقفز إلى ٦٣٦ مليار جنيه العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وهذه الأموال يحب حسن إدارتها سواء دعم رغيف الخبز بقيمة ١٣٠ مليار جنيه أو دعم التأمين الصحي والكهرباء والمواد البترولية ودعم العلاج والتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

ترشيد الدعم واجب وطني

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن على الدولة ميكنة وترشيد الدعم وهذا بعد التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري والموجة التضخمية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات حتمية وكان لا بد منها والغرض منها تنقية وترشيد النفقات والمصروفات وحسن إدارة منظومة الدعم.

قال إن إعادة هيكلة منظومة الدعم ستعود بالنفع على الأسر المهمشة والفقراء ومستحقي الدعم وستكون هناك فرصة كبيرة لتحسين الموارد المخصصة لهذه الأوجه بالموازنة العامة للدولة.