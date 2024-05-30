رئيس قضايا الدولة: استعادنا المليارات لخزانة الدولة بقوة القانون

قال المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الأخيرة استعادة المليارات لصالح الخزان العامة للدولة بقوة القانون، مشيرًا إلى أن يوم 30 مايو بالقليوبية يخلد لهيئة قضايا الدولة، حيث كان حلمًا فأصبح حقيقة لإنشاء فرع ثابت لهيئة قضايا الدولة يجمع فروعها الثلاثة على مستوى المحافظة، حيث أن المستشارين كانوا في مقرات لا تليق بهم، وحان الوقت أن تولي الهيئة الحرص على إنشاء مقر يليق بهم ويساعدهم في إنجاز مهامهم والحفاظ على أموال الدولة واستعادتها بقوة القانون.

رئيس هيئة قضايا الدولة: استطعنا إعادة المليارات لخزانة الدولة بقوة القانون

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال وضع حجر الأساس للمقر الجديد للهيئة بمدينة بنها بالقليوبية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الأبنية والمحاكم والشهر العقاري، أن المقر الجديد سيقام على مساحة 625 مترا مربعا، وأنه تم توفير كل الاعتمادات المالية لإنشاء المقر وتم إدراجها في الخطة والموافقة عليها، وسيتم بدء إجراءات التسليم للشركة المختصة بإنشاء المبني، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه للهيئة في غضون عام من الآن، للمساهمة في حماية والحفاظ علي المال العام.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن بالغ سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام، موجهًا الشكر إلى محافظ القليوبية على حرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته المحافظة.