ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاملين"لهما معلومات جنائية "- مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمسكنهما بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وعُثر على (بندقية رصاص - بندقية خرطوش- 10 فرد محلي – عدد من الطلقات - أجزاء وأدوات ومعدات تستخدم فـى تصنيع الأسلحة النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.