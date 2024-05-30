الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتفقد سيارات مشروع الإنتاج الحيوانى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صباحًا، 9 من السيارات التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني "محطة تسمين الماشية" بالمحافظة، والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها لتضاهي أحدث السيارات، والتي سوف يتم توزيعها على الأحياء لتوفير اللحوم على المواطنين بالأحياء بأسعار مناسبة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

و رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة ومدير الجراج.

 

توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات، وأكد أن المحافظة وفرت عددًا من السيارات التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني، للدفع بها في الأحياء، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك.

كما وجّه "الغضبان" بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة التي تجرى بالمعدات داخل محطة تسمين الماشية، مؤكدًا على تخصيص نسبة كبيرة من الدعم للارتقاء بمستوى المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم.

استقبال وفد من صندوق التنمية الحضارية

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا من صندوق التنمية الحضارية للمرور على عدد من المشروعات التنمية الحضارية بالمحافظة، وذلك فى إطار متابعة الخطوات التنفيذية لتطوير عدد من المشروعات داخل محافظة بورسعيد، بحضور حازم مصطفى أبوبكر، منسق عام الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات، والعميد هيثم همام، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الوفد سبل التعاون المشترك والخطوات التنفيذية للتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، فى تطوير عدد من المشروعات ببورسعيد وجهود تطوير المناطق العشوائية ببورسعيد وتحويلها لمناطق حضارية أعلى مستوى، مشيدًا بالتعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضارية، والذى يدعم خطوات المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، وجّه الوفد الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، معربًا عن سعادته بالإنجازات الحضارية التى شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن صندوق التنمية الحضارية يقدم كل الدعم لمحافظة بورسعيد وتنفيذ المزيد من سبل التعاون المشتركة مع المحافظة.

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بورسعيد الإنتاج الحيواني أعلي إنتاجية لحوم عيد الأضحى

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