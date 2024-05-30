برلمانية: الحوار الوطنى يدعم جهود الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني قدَّم وسيقدم العديد من المقترحات التي تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة ودعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إبادة الشعب الفلسطيني

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن مصر لن تستهين بالمخالفات التي ترتكبها إسرائيل، والتي تشمل إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحوار الوطني أتاح حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف في المقام الأول مصلحة الوطن، وحياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطني دور عظيم في دعم الحياة السياسية إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة.

مناقشة الحوار الوطني

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن مناقشة الحوار الوطني تداعيات السياسة الخارجية على الأمن القومي تدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث، خاصة وأن ما يحدث في قطاع غزة وتوسعة رقعة الصراع وتعرض رفح الفلسطينية لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بات يهدد الأمن القومي، الأمر الذي دفع مجلس أمناء الحوار الوطني لإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي وآخرها حرق مخيمات النازحين.

من جهته، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تعمل بشكل فوري وسريع على مناقشة القرارات التي تطرحها الحكومة لدعم المواطنين، ومن بين هذه القرارات، ستتم مناقشة زيادة سعر رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تحديد موعد المناقشة في اجتماع مجلس الأمناء بداية الأسبوع المقبل.