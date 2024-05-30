الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين زين: نمتلك كوادر إعلامية متميزة قادرة على مواكبة متطلبات العصر

حسين زين
حسين زين

هنأ حسين زين رئيس، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كل الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

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وقال حسين زين في تهنئته: "تسعون عامًا مرت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، وبدء مسيرة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وحافلة بإنجازات صنعت تراثًا ثقافيًا وفنيًا فريدًا من نوعه، شكل ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي، تراثًا ثقافيًا صنعته أجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين قدموا إعلامًا هادفًا ورسالة إعلامية جادة  شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة، ولا تزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطني هادف حقيقي".

حسين زين يهنئ إعلاميي مصر 

وأضاف: "نقول لأبناء الوطنية للإعلام في عيدهم إن الأجيال التي سبقتكم من رواد وعمالقة الإعلام صنعت إعلامًا مهنيًا صادقًا، متسلحين بالعلم وبالتكنولوجيا وملتزمين  بمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامي هدفهم  تثقيف وتوعية المواطن، وكان لهم دور بالغ الأهمية فى بناء الشخصية المصرية ومساندة خطط التنمية والدفاع عن قضايا الوطن".

أكد: "أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون على الدرب ماضين ولهم منا التقدير والدعم لمواصلة دورهم الوطني بتقديم المساندة الإعلامية لجمهوريتنا الجديدة التى تشهد تنمية حقيقية بكافة المجالات، وإنجازات غير مسبوقة فى ظل تحديات جسام، وانحيازهم دائمـًا لقضايا الوطن والمواطن بتقديم رسالة إعلامية توعوية بحرية مسئولة تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وتحافظ على أمنها القومي".  

اختتم: "نؤكد أننا نمتلك الكوارد المهنية المتميزة التي تدرك جيدًا قيمة مهنة الإعلام وأمانة الكلمة ولديهم القدرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال، والتعامل مع الوسائط الجديدة خاصة التي تطلق الشائعات والأكاذيب والعمل على مجابهتها وكشف زيفها".

حسين زين اجتماع رؤساء النقابات مع حسين زين المطالبة باقالة حسين زين تفاصيل اجتماع حسين زين مع رؤساء قطاعات الهيئة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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