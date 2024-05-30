قصف إسرائيلى مكثف على مناطق متفرقة من غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، كشف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، رمضان المطعني، آخر تطورات الأوضاع فيما يخص دخول وإفراغ شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبترولية من الأراضي المصرية، مرورًا بالأراضي الفلسطينية من معبر كرم أبوسالم.

وقال إنه ما زالت هناك آلاف من الشاحنات في محيط معبر رفح، مؤكدًا أنه تم استئناف دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم لليوم الخامس على التوالي؛ حيث دخلت اليوم محيط معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس على التوالي، حسب الأرقام الأولية.