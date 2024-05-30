الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون مع كاظم الساهر.. تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد

لطيفة
لطيفة

انتهت المطربة التونسية لطيفة من تسجيل وتصوير ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والذي يحتوي على 10 أغنيات، منها أغنية باللهجة التونسية و9  باللهجة المصرية.

وتستعد لطيفة لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، ويحمل العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.

وأعلنت لطيفة بمؤتمر إعلامي أقيم مساء أمس عن تفاصيل الألبوم، بحضور عدد من البرامج الفنية والقنوات المصرية والعربية، عن تفاصيل ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، كما استعرضت على الشاشة تفاصيل 4 كليبات من الألبوم  مع الحضور، والذين تفاعلوا معها وانبهروا بما تقدمه في الألبوم الجديد، كما أبدوا سعادتهم من المفاجآت التي يتضمنها الألبوم.

 

ألبوم لطيفة الجديد ٢٠٢٤

وقالت لطيفة إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السينجل، وصورت كافة الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مره بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج المبدع الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.

فيما كشف المخرج وليد نصيف خلال المؤتمر، إن العمل بنظام Ai الذكاء الاصطناعي، أصبح أمر واقع، مشيرا إن التطور في هذا المجال يضيف كثيرا لصناعة الصورة والموسيقى، ويضفي حالة من الخيال، وأشار إن التعاون مع النجمة لطيفة في هذا المشروع استغرق تجهيزات طويلة حتى يخرج بشكل مميز وجيد يليق بتطور الذكاء الاصطناعي حول العالم.

 

- فريق عمل ألبوم "مفيش ممنوع"

تتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكعادتها يضم الألبوم مجموعة من الشباب الذين تتيح لهم لطيفة الفرصة من خلال التعاون معها.

ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معها لطيفة في الألبوم الجديد، من الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، والمفاجأة النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، ومن ضمن الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

أما على مستوى الإخراج فتتعاون لطيفة في 4 أغاني مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.

حضر مؤتمر أمس عدد من القنوات المصرية والعربية، إذ ردت لطيفة والمخرج وليد ناصيف على أسئلة الصحفيين حول مشروعها مع وليد ناصيف، وكما كشفت عن إهداء إحدى أغاني الألبوم للفنان محمد حسن، ما دفع البعض للتساؤل عن هذا الفنان، لتكشف لطيفة أنه فنان ليبي راحل، ووصفته بالفنان الكبير في عالم الموسيقى، كما أجاب وليد ناصيف على تساؤلات الحضور عن مميزات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ليؤكد على رأيه الثابت، بأن الذكاء الاصطناعي يضيف كثيرا لعالم الفن والتطور في الصناعة، ولكن يجب أن يستخدم وفق رؤية ومبررات لكل تفاصيله، لأنه يفتح الخيال ويخرج عن الواقع والمألوف.

مفيش ممنوع لطيفة وليد ناصيف الذكاء الاصطناعي شريف ترحيني

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