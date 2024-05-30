الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهمة بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الشرطة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بتضررها من عاملة نظافة بإحدى المستشفيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامها بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بإحدى المستشفيات مقابل مبلغ مالي إلا أنها لم تفِ بذلك عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها، أقرَّت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملابسات موظفة شركات المستلزمات الشرطة شرطة المعادي

مواد متعلقة

ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه في حملات أمنية موسعة

القبض على 9 أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

سقوط فتاة مدمنة تسرق الهواتف المحمولة بالقاهرة

ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ضبط 1317 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رفع 41 سيارة متروكة خلال حملات موسعة خلال 24 ساعة

495 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات بـ600 ألف خلال حملات أمنية مكبرة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة