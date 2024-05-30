ضبط متهمة بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم في القاهرة

كشفت الشرطة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بتضررها من عاملة نظافة بإحدى المستشفيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامها بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بإحدى المستشفيات مقابل مبلغ مالي إلا أنها لم تفِ بذلك عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها، أقرَّت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.