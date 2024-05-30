ينتج منه الدقيق وخبز صحي.. نجاح زراعة نبات "الكسافا" بالوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نجاح تجربة زراعة نبات (الكسافا) لأول مرة بالمحافظة؛ لإنتاج دقيق خالي من الجلوتين ونشا التابيوكا، يرافقه جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

واطلع على مراحل الإنتاج المختلفة لتصنيع الدقيق والنشا من النبات، والذي يتم استخدامه في إنتاج خبز صحي لمرضى حساسية الجلوتين وبعض الحالات المرضية والأنظمة الغذائية الأخرى. موجهًا بتوفير شتلات من النبات للتوسع في زراعته، وتوفير معدات لزيادة معدل الإنتاجية بخط التصنيع.

تفاصيل محصول الكاسافا

يعد محصول الكاسافا من المحاصيل ذو جدوى اقتصادية، حيث يدخل في العديد من الصناعات الغذائية لاحتوائه على الدقيق والنشا والحبوب والرقائق، والجريشة، بالإضافة الى استخدام أوارقة كغذاء للإنسان مثل: السبانخ واستخدام الدرنات في تغذية الحيوان وتعرف الكاسافا، كعشبة معمرة.

وتجدد زراعتها سنويا بالعقل الساقية التي تزرع في ظروف مناسبه، تبدأ في تكوين الجذور العرضية خلال أسبوع من الزراعة، وتزرع من أجل مجموعها الخضري أو الجذور المتدرنه وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية وهو نبات غذائي ويصل ارتفاع ساق النبات فيه من 1 إلى 4 أمتار لذلك يمكن الاطلاع على طرق زراعة هذا النبات واستخداماته والجدوى الاقتصادية منه.

ويعتبر نبات الكاسافا نبات يستخرج من جذوره أو درناته نشا مغذي ويستهلك بكثرة في البلدان النامية، خصوصًا في أمريكا الجنوبية كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية والكربوهيدرات.

ينمو نبات الكاسافا في المناطق الاستوائية من العالم خصوصًا في أمريكا الجنوبية، نبات الكاسافا معروف بمقاومته للظروف البيئية الصعبة كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

ترجع أهميته الاقتصادية إلى أن نبات الكسافا يستخدم بنسبة 65 % للاستهلاك الآدمي و21% لتغذية الحيوان و14 % في صناعة النشا، فهذا المحصول يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في مصر.