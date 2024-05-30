للسيدات والأطفال.. قطاع التنمية الأسقفي يُنظم ندوة توعوية عنوان "بيئة أفضل"

نظم المركز الاجتماعي بالرأس السوداء، الإسكندرية التابع لقطاع التنمية الأسقفي، ندوة توعوية للأطفال والسيدات تحت عنوان "بيئة أفضل" بالتعاون مع جمعية الخبر السار، وذلك بحضور سلوى صبري مديرة قطاع التنمية بالإبروشية.

أهداف الندوة

هدفت الندوة إلى توعية المشاركين بأهمية الحفاظ على البيئة من مخاطر مخلفات البلاستيك وكيفية إعادة تدويرها، إذ تضمن اليوم ندوة للأطفال بقيادة المهندسة ريهام إسماعيل وأحمد سبع، استشاري تغير المناخ والبيئة، تناولت مخاطر البلاستيك على البيئة وطرق إعادة تدويرها.

سبل مشاركة السيدات في حماية البيئة بمُمارسات منزلية بسيطة

وتضمن اليوم ندوة أخرى للسيدات ألقتها ماري زكري، مديرة المشروعات في جمعية الخبر السار للخدمات التعليمية، حيث ناقشت سبل مشاركة السيدات في حماية البيئة من خلال مُمارسات منزلية بسيطة.

واختتمت فعاليات الندوة بنشاط تفاعلي للأطفال لإعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الأطفال في تحويل المخلفات إلى أشياء جديدة مفيدة، كما أتيحت للسيدات فرصة التعبير عن تطلعاتهن لحياة أفضل في بيئة نظيفة من خلال نشاط فني تمثل في رسم كل سيدة ما تتمنّاه في بيئتها، وتُوّج اليوم بنشاط تطوعي تمثل في تنظيف أحد شواطئ البحر بمشاركة الأطفال.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.