الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: الرئيس السيسي حريص على تجديد دعوته لوقف الحرب على غزة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، اليوم الخميس، تناولت عديد من القضايا المهمة والحيوية للدول العربية في علاقتها مع أحد أقطاب العالم، وهي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ومحاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، والأمن المائي للدول العربية خاصة قضية سد النهضة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخى.

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وثمَّنت في بيانٍ لها، حرص الرئيس السيسي على بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع تزايد الأطماع الإسرائيلية بشأن تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين واستمرار جيش الاحتلال في توجيه آلة الحرب الشنيعة تجاه المدنيين، وشن حملات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، خاصة أن الدولة نجحت في تعزيز رأي عام عربي ودولي لرفض استمرار الحرب على غزة، فقد أكد الرئيس على تقدير الجانب العربي على دعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولتهم المستقلة.

وقف الحرب الإسرائيلية

وأوضحت أن الرئيس السيسي، حرص على تجديد دعوته لكل أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، حيث أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.

ونوهت بأن كلمة الرئيس السيسي، تناولت أيضًا قضايا حيوية كتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الصيني والعربي في التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخى.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى الصيني العربي اليوم الخميس للدول العربية

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