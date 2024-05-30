الخميس 30 مايو 2024
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أسماء أوائل الإعدادية في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال اعتماد النتيجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح فى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وفق البيان 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

وننشر في هذا التقرير أسماء ومدارس أوئل الشهاده الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة 6 أيام، وتقدم لها 191068 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2024

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، وموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة على الإنترنت نتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/

يذكر أنه انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024، بمحافظة الجيزة، الخميس الماضي.

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خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

- الدخول على الموقع من هنا https://www.gizaedu.net/

– كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
اسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة
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