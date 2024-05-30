الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بشهادات جامعية مزورة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلالها القائمين على إدارة الصفحة قدرتهم على استخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وباتخاذ الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبيَّن أنه تشكيل عصابي مكون من (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) وكذا قيامهما بإدارة أكاديمية "غـير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة والترويج والإعلان عنها عبر الصفحة المُشار إليها لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمي "على خلاف الحقيقة" مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية، وبحوزتهما (أكلاشيه خاص بكيان تعليمى وهمى - 5 هواتف وخطوط محمولة بفحصهم تبيَّن أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية وتحتوي على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما، اعترفا بإنشائهما الصفحة المُشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيس بوك التواصل الاجتماعي شهادات جامعية مؤهلات دراسية

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