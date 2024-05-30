الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرارات عاجلة من النيابة بعد وفاة ضحية حادث الفنان عباس أبوالحسن

عباس أبوالحسن
عباس أبوالحسن

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على ضحية حادث دهس الفنان عباس أبوالحسن عقب لفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بإصابتها، وذلك لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه. 

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء كشف مفتش الصحة في حالة عدم وجود شبهة جنائية. 

ولفظت إحدى السيدتين المصابتين بحادث الفنان "عباس أبوالحسن"، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد. 

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وفاة إحدى ضحايا حادث الفنان عباس أبوالحسن

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الإفراج عن سيارة الفنان عباس أبوالحسن بعد دهس سيدتين فى الشيخ زايد

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أقوال الفنان عباس أبوالحسن أنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، قائلًا: "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وتعرض عباس أبوالحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.

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