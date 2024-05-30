رئيس البورصة: 6 شركات انتقلت من "المشروعات الصغيرة" إلى السوق الرئيسي

نظمت البورصة المصرية اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيا ضمن فعالية "قرع الجرس" بمناسبة انتقال شركة “إم بي للهندسة” من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

شارك في الفعالية أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وبهاء الدين شلبي - رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة، وأحمد بهاء الدين شلبي - العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية وشركة "إم بي للهندسة".

وصرح أحمد الشيخ بإن إدارة البورصة المصرية –وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد في هذا السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.

أضاف: “أصبح لدينا الآن 6 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي”.

أكد الشيخ حرص إدارة البورصة على تطبيق نموذج العمل الذي أنشئ من أجله سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي.

أضاف: “لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية”.



وأعرب الدكتور أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة “إم بي” للهندسة، عن سعادته بهذه الخطوة وشكره وتقديره الى جميع المتعاملين مع الشركة وأختص بالذكر جميع العاملين، ومجلس الإدارة، والمساهمين عن استدامة تفاعلهم الإيجابي نحو تحقيق الأهداف التنموية للشركة وتقديم منتج قوي في سوق الأعمال المصري والبورصة المصرية، يسهم دومًا في تحقيق معدلات النمو في قطاع الكهرباء علي الصعيد الصناعي والتجاري والخدمي، مرتكزأ علي تعزيز قوة المنتج المصري في جميع الأسواق المحلية والخارجية بالاضافة إلى المساهمة الإيجابية في زيادة الأيدي العاملة والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "إم بي للهندسة" (MBEG.CA) تعمل في ثلاث قطاعات أساسية وهي القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، كما تتعاون مع شركائها الخارجيين تحت العديد من العلامات التجارية العالمية من أهمها هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا إلكتريك، وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة نحو 101 مليون جنيه مصري مقسم على نحو 202 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 500 مساهم في حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 23%.