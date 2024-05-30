الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد الجودة في 31 مؤسسة تعليمية بدمياط

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في دمياط

أعلن محمد رمضان الغريب، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن حصول 31 مؤسسة تعليمية بتعليم دمياط على شهادة جودة التعليم والاعتماد تتويجًا للجهود التي تقوم بها االدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

واعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 31 مؤسسة تعليمية بدمياط تم زيارتها الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024 بقراري مجلس إدارة الهيئة برقم 232  ورقم 235.

وحصلت إدارة دمياط التعليمية على اعتماد روضة مدرسة نصر المتبولي، ومدرسة الشهيد محمد كمال المرشدي الرسمية للغات، ومدرسة التحرير الابتدائية المطورة المشتركة.

واعتمدت في إدارة ميت أبو غالب التعليمية، مدرسة الشهيد طاهر أبو زيد الابتدائية المشتركة، وروضة مدرسة المنار مودرن سكول الخاصة.

وفي إدارة الروضة التعليمية.

اعتمدت روضة مدرسة أبو جريدة، ومدرسة الرحامنة الابتدائية الجديدة، وروضة مدرسة تفتيش السرو للتعليم الأساسي، ومدرسة الروضة الجديدة الابتدائية.

وحصلت إدارة دمياط الجديدة التعليمية علي اعتماد روضة مدرسة طارق ابن زياد للتعليم الأساسي، ومدرسة زهرة المدائن الخاصة، وروضة مدرسة جنة مصر الرسمية للغات، ومدرسة رويال الخاصة للغات الابتدائية، وروضة مدرسة الشهيد محمود صلاح زهيري، ومدرسة الباسل الخاصة.

وحصلت إدارة فارسكور التعليمية على اعتماد روضة مدرسة الشهيد محمد طارق أبو الفرح، وروضة مدرسة كفر أبو عظمة تعليم أساسي، وروضة مدرسة عزبة الجندي الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشهيد عبد الغني عياد الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمد المنير البادي، ومدرسة الشهيد إسماعيل فهمي.

وحصلت إدارة كفر البطيخ التعليمية على اعتماد روضة مدرسة جمصة شرق الإبتدائية، وحصلت إدارة كفر سعد التعليمية على اعتماد مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشهيد محمد أيمن شويقة.

وحصلت إدارة السرو التعليمية على اعتماد مدرسة المهندس محمد سعيد السنباطي للتعليم الأساسي مدرسة القزازين للتعليم الأساسي.

وحصلت إدارة الزرقا التعليمية على اعتماد مدرسة كفر تقي الدين للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد عبد القادر الموصلي الابتدائية ومدرسة الشهيد سعد المهدي بصيلة الابتدائية.

وحصلت إدارة عزبة البرج التعليمية على اعتماد مدرسة العهد الجديد الابتدائية المشترك وروضة مدرسة الشهيد أحمد حسن الجنيدي.

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