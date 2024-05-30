الرئيس السيسى: نقدر إسهام الصين فى دعم مشروعات التنمية على أرض مصر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعه للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التى تمتلكها مصر في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين، مع لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، حيث بحثا أطر التعاون بين مصر والصين والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.



من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار، مشيدًا بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الجانبين تناولا خلال اللقاء سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع بريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.