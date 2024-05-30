الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرض بمليون جنيه كلمة السر.. سقوط المتهمين بخطف الطفل "إياد" في المنوفية

الطفل المخطوف
الطفل المخطوف

تمكنت مباحث قويسنا التابعة لمديرية أمن المنوفية من القبض على ثلاثة متهمين في واقعة اختطاف الطفل "إياد العسال" ابن قرية بجيرم التابعة لدائرة مركز قويسنا، واستمرت التحريات بعد عودة الطفل منذ أيام حتى تم اكتشاف المخطط بالكامل والذي كان مفاجأه للجميع. 

تفاصيل الواقعة 

وترجع أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة قويسنا باختطاف طفل من قرية بيجيرم، من قبل   مجهولين وضعوا الطفل داخل توكتوك، وفروا هاربين من القرية، ثم طلبوا من أسرته 800 ألف جنيه فدية حتى يقوموا بإرجاعه لأسرته.

على الفور تحركت كافة الأجهزة المعنية بتكليف من اللواء عمرو روؤف مدير الأمن، وإشراف اللواء محمد عبدالواحد مدير المباحث الجنائية، والذي كلف بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد شمس مدير فرع البحث لسرعة القبض على الجناة وإعادة الطفل "إياد" لأسرته في أقل من 24 ساعة.

أجرت فرق البحث التحريات اللازمة وباستخدام خواص التتبع ومراجعة كاميرات المراقبة والتعقب، تم العثور على الطفل المخطوف وسط جنائن في قرية اسطنها التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، ورصد المتهمين بالاختطاف والمركبة المستخدمة في الحادث واستهدافهم.

قرض بمليون جنيه

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على اثنين من المتهمين مقيمان في قرتي اسطنها بدائرة مركز الباجور، وكفر بطا بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، لكن كانت المفاجأة باعترافهم على شخص آخر ثالث وهو المتهم الرئيسي والمحرض والذي كان على علم بأن والد الطفل أخذ قرضًا من البنك بمليون جنيه، وهو من نفس قرية الطفل وجاره ويقيم بالقرب منه والذي خطط لمدة أسبوع حتى تمت عملية الخطف.


واعترف المحرض في نص التحقيقات، أنه حاول أكثر من مرة خطف الطفل منفردًا لكن لم ينجح، فاستعان بالمتهمين الآخرين لخطف الطفل "إياد"، ومع استمرار فشل محاولات الاستفراد بالطفل لاختطافه عدة أيام، وساعد المتهم الرئيسي والمحرض باقي شركائه في عملية الخطف، حيث طلب من نجل شقيقه الصغير اصطحاب صديقه الطفل "إياد" إلى مخزن خردة بالقرية، بحيث يسهل على المتهمين الآخرين اختطافه، وبالفعل نفذ المتهمين الخطة وقاموا بخطف الطفل. 
 

واعترف المتهمون الثلاثة على أنفسهم بارتكاب الجريمة أمام رجال المباحث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم بضبط المتهمين.

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