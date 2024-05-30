لصوص سيارات ومساكن في قبضة الشرطة

وجهتىأجهزة الأمن حملات أمنية نجحت في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد الاستيلاء على أجزاء منها، واعترف بإرتكابه (6 ) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه بالبيع فـى الأجزاء المستولى عليها لعميله "سيىء النية" (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه، وبإرشاده ضبط كافة الأجزاء المستولى عليها، كما تم ضبط السيارات المستولى عليها، وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها بدائرة القسم.

واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فـى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بارتكابهما (3 وقائع أخرى) بذات الأسلوب والتصرف فـيها لعملائهما"سيىء النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب لقيامهما بسرقة (سيارة أجرة "تاكسى") من قائدها ومتعلقاته الشخصية والتعدى عليه بالضرب وإصابته، وأضافا بالتصرف بالسيارة المستولى عليها بالبيع لعميلهما (عامل- مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).​

ونجحت الجهود من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامهما بسرقة "المتعلقات الشخصية" الخاصة بأحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" كرهًا عنه بإستخدام "2 سلاح أبيض تم ضبطهما حال استقلاله سيارة أجرة قيادة أحدهما، حال توصيله لمحل سكنه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطل" له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أداة حديدية" تم ضبطها، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب وأقر بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" (مالك محل مشغولات ذهبية – عاطل) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكونها من متحصلات وقائع سرقة.

وضبط (سائق سيارة أجرة) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بسرقة المتعلقات الشخصية (لإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال توصيلها لمحل إقامتها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما نجحت الجهود في ضبط (سائق وعاطل - لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما (بطارية سيارة) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود والفك "، كما لعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بذات الأسلوب، وإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى مماثلة، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطريات المستولى عليها.

وضبطت (سيدة و"ابنتيها") بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامهن بمغافلة وسرقة حقيبة يد أحد الأشخاص وبداخلها (عملات "أجنبية، محلية" - بعض المتعلقات الشخصية) حال تركه للحقيبة داخل أحد المطاعم بدائرة القسم، بمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها، وتم بإرشادهن إعادة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامه بسرقة (أجهزة منزلية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب “كسر باب الشقة ”، واعترف بارتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

أيضا، نجحت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمغافلة (سائقان) وسرقة (الهواتف المحمول الخاصة بهما - مبلغ مالى) حال استقلاله سيارة بصحبتهما، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيىء النية" (شخصين– مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات.