حملات نظافة وتسوية الطرق بمراكز أسيوط والبداري وديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة وتتم بصفة دورية لرفع مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة، والدولة بهذا الملف المهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار عطا، رئيس المركز ونوابه بمتابعة أعمال قطاع النظافة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات بشوارع العمدة وحسام كيلاني والمستقبل والخرسانة والثانوية العسكرية والمعهد الديني وبورسعيد وخلف مدرسة التجارة وذلك بالاستعانة بمعدات رئاسة المركز.

رفع المخلفات من شوارع أسيوط

كما قامت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز برفع مخلفات الري التي تعوق طريق مزارع الرمان لرفع كفائته والتيسير على المزارعين وتسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلي كنس الشوارع ورفع المخلفات الصلبة بمختلف شوارع المركز.

وأضاف محافظ أسيوط قيام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط بمتابعة أعمال النظافة ورفع كل المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع بقرية درنكة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالإضافة إلى تسوية الطرق وتمهيدها.

كما قام عمال القسم الزراعي بالمركز بقص الأشجار وتقليمها على جانبيِّ الطريق لتوضيح الرؤية للسيارات وتسهيل الحركة المرورية تجنبًا لوقوع الحوادث وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وجهاز شئون البيئة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والقرى وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير مناخ ملائم لهم وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها.

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة