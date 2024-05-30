الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصول محطتى رفع صرف صحى بسوهاج على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

حصلت محطة رفع صرف صحى أم دومة التى تبلغ طاقتها التصميمية 15206 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى يبلغ طولها 7799 مترا، ومحطة رفع صرف صحى الحلاقى التى تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى يبلغ طولها 5173 مترا،  على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".

تجديد الشهادة للمرة الثانية لمحطة مياه المنشأة السطحية

 كما تم تجديد الشهادة للمرة الثانية لمحطة مياه المنشأة السطحية، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم، وللمرة الأولى لمحطة مياه مزاتا المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم، وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.


واشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة انه حصلت 13 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 400 الف متر مكعب يوم بنسبة 79% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن.


ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

محطة رفع صرف صحي ومحطة رئيس مجلس الإدارة بالإدارة الفنية المستدامه رئيس مياه سوهاج TSM والصرف الصحى بسوهاج

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