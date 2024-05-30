تحول "مذهل" لـ ترامب إلى العملة المشفرة.. و"مفاجأة" لمتابعي الثروات السياسية

سلط موقع “أكسيوس” الأمريكي، الضوء على تحول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحب العملات المشفرة كثيرًا، خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من عقد الانتخابات الرئاسية، وهو اتجاه لا زالت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعاديها أو ترفضها حتى الآن.

وقال "أكسيوس" في تقرير له، اليوم الخميس، إن تحول ترامب الذي وصفه بـ"المذهل" نحو العملة المشفرة، يعد مفاجأة لأي شخص يتابع الثروات السياسية لهذه الصناعة، مرجعًا أهمية ذلك إلى كون "صناعة العملات المشفرة، التي قد لا تضم ​​هذا العدد الكبير من الأشخاص ولكنها تمتلك بالتأكيد الكثير من المال، لم تكن أكثر تنظيمًا من الناحية السياسية من أي وقت مضى مع اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية".

أشار إلى أنه على مستوى الكونجرس، كان "هناك ذوبان مفاجئ للآراء الفاترة حول العملات المشفرة"، بصورة قد تبدو اتجاه خطى ترامب في جذب هذه الصناعة.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" هذا الأسبوع: "يجب أن تكون بلادنا رائدة في هذا المجال. لا يوجد مكان ثانٍ"، داعيًا حاملي سلسلة NFT الخاصة به إلى منزله في فلوريدا، في Mar-a-Lago، حيث التزم بإنهاء العداء التنظيمي للصناعة في حالة إعادة انتخابه.

ثم في المؤتمر الوطني التحرري، قدم ترامب وعودًا بإطلاق سراح روس أولبريشت، المدان بإنشاء سوق الويب المظلم، كما وعد بإطلاق سراح جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس.

دخل ترامب من العملة المشفرة بالأرقام

وفي ملفات العام الماضي، كشف ترامب عن مليون دولار من ممتلكاته من الأثير، مع بضعة ملايين من الدولارات الإضافية من دخل العملة المشفرة.

وقالت شركة Arkham Intelligence، التي تحاول ربط العناوين الرقمية بأشخاص حقيقيين، إن المحفظة التي يعتقد أنها مملوكة لترامب تحتوي الآن على أصول تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، وإن الأصول الأكثر قيمة في تلك المحفظة هي في الواقع مقتنيات رمز ترامب (MAGA)، والتي ارتفعت بنحو 50 ضعفًا هذا العام يجب عدم الخلط بينه وبين عملة Solana memecoin، TREMP).

وكان ترامب غرد في يوليو 2019، قائلًا: "إنه ليس معجبًا بالبيتكوين"، وقال: إن "الدولار هو العملة الحقيقية الوحيدة في الولايات المتحدة".

وفي أواخر رئاسته، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) لائحة تنظيمية كانت ستلزم الشركات المالية بجمع هوية أي محفظة عملات مشفرة يرسل المستخدم الأموال إليها (في لغة الحكومة، محفظة غير مستضافة).

وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين: "كما قال الرئيس، فإن عملة البيتكوين متقلبة للغاية وتعتمد على لا شيء، ونحن قلقون بشأن طبيعة المضاربة"، ولم تصل المبادرة في نهاية المطاف إلى أي مكان.

الكونجرس يظهر استعدادًا كبيرًا لتغيير نظرته للعملات المشفرة

قال "أكسيوس"، إن "الكونجرس أظهر أنه أكثر استعدادًا للنظر في التصويت على تشريع شامل للعملات المشفرة"، وقد أرسل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ قطعة واحدة من التشريعات ذات الصلة. كما أن الثنائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ لديه حزمة خاصة به.

وذكر أنه من الناحية السياسية، تراجعت الأرض تحت مروجي الأصول الرقمية، حيث ما يتم مشاهدته الآن تبرع مجتمع العملات المشفرة بالكثير من عملاته المعدنية لحملة ترامب وقد أصبح بالفعل يقبل مثل هذه المساهمات.

وتساءل في السياق: "كم عدد الحملات الأخرى التي ستفتح أيضًا أمام التبرعات بالعملات المشفرة".