كيف لعب أيوب الكعبي دور البطولة في تتويج أولمبياكوس بأول ألقابه القارية؟

لم يلعب المغربي أيوب الكعبي لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني دور البطولة في المباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي فقط بتسجيله هدف الانتصار الوحيد على نادي فيورنتينا الإيطالي في الدقيقة 116 أي قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق فقط مانحا أولمبياكوس أول ألقابه على المستوى القاري لكنه لعب دور البطولة منذ تحول أولمبياكوس من بطولة الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

أيوب الكعبي في دور خروج المغلوب

ففي دور خروج المغلوب تجاوز أولمبياكوس نادي فيرينتسفاروشي (فرينكفاروزي) المجري بعد أن فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة هدف نظيف، وسجل الهدفين أيوب الكعبي في الدقيقتين 83 في مباراة الذهاب، و45 من ضربة جزاء في مباراة الإياب.

أيوب الكعبي في دور الـ16

وفي دور الـ16 تخطى أولمبياكوس نادي ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني بسيناريو متناقض جدا إذ خسر في لقاء الذهاب على ملعب كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس، اليونان بنتيجة كبيرة 1 – 4، وأحرز الهدف الوحيد أيوب الكعبي في الدقيقة 13، وكان هدف التعادل بهدف لكل منهما لكن في لقاء العودة انتفض بقوة، وقلب الطاولة، وثار في وجه ماكابي تل أبيب، وهزمه بنتيجة ثقيلة 6 – 1 على ملعب TSC في مدينة باتشكا توبولا، صربيا، وأحرز منها أيوب الكعبي هدفين، الأول كان في الدقيقة 45، وتقدم به أولمبياكوس بنتيجة ثلاثية نظيفة، والثاني كان في الدقيقة 65، وبه أعاد الفارق مرة أخرى إلى 3 أهداف إذ أصبحت النتيجة 4 – 1.

أيوب الكعبي في دور الثمانية

وفي دور الثمانية أقصى أولمبياكوس نادي فنار باغجة ( فنربخشة ) التركي بضربات ترجيحية 3 – 2 عقب التعادل في مجموع المباراتين في الذهاب الإياب بنتيجة إيجابية 3 أهداف لمثلها إذ فاز أولمبياكوس بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب، وانهزم بنتيجة هدف دون رد في مباراة الإياب على ملعب فنربهتشة شوكرو ساراجوغلو في مدينة أسطنبول عاصمة دولة تركيا.

وهما المباراتان الوحيدتان التي لم يسجل فيهما أيوب الكعبي هدفا لكنه صنع هدفا في مباراة الذهاب، وكان هدف تقدم أولمبياكوس في النتيجة 3 أهداف دون مقابل.

أيوب الكعبي في دور قبل النهائي

وفي دور قبل النهائي أطاح أولمبياكوس بنادي أستون فيلا الإنجليزي بعد أن تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي 4 – 2 على ملعب فيلا بارك في مدينة برمنجهام، إنجلترا، وهدفين دون مقابل على الترتيب، ففي لقاء الذهاب أحرز أيوب الكعبي منها هاتريك، الهدف الأول والثاني كان في الدقيقتين 16، و29، وبهما تقدم أولمبياكوس في النتيجة بهدفين نظيفين أما الهدف الثالث، فكان من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وكان هدف كسر التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما، وفي مباراة الإياب تكفل أيوب الكعبي باحراز الهدفين في الدقيقتين 10، و78.

أيوب الكعبي ثاني الهدافين

بالرغم من أن أيوب الكعبي لم يشارك في دور المؤتمر الأوروبي سوى في 9 لقاءات إلا أنه أحرز 11 هدفا، وهو الثاني على مستوى الهدافين في البطولة خلف إيران زاهافي لاعب ماكابي تل أبيب صاحب الـ13 لكن في 14 مباراة لعبها كما أن أيوب الكعبي قدم تمريرة حاسمة واحدة إذن أيوب الكعبي مساهم في 12 هدفا من أصل 19 هدفا أحرزها أولمبياكوس في البطولة ككل أي بنسبة 63 %، وهي نسبة كبيرة.

أي ساهم أيوب الكعبي في وضع أولمبياكوس على خريطة الأندية الأوروبية أصحاب الألقاب.

وكان أيوب الكعبي قد انتقل إلى صفوف أولمبياكوس في أغسطس 2023 قادما من نادي السد القطري، وفي الموسم المنقضي لعب مع أولمبياكوس 50 مباراة، وسجل 33 هدفا، وصنع 3 أهداف، وهو معدل جيد جدا.