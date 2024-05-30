القاهرة الإخبارية: هناك تطابق فى وجهات النظر بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى

قال أحمد بشتو، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من بكين، إنه على الرغم من أن المنتدى العربي الصيني اقتصادي تنموي، إلا أن قضايا السياسة والأمن كانت حاضرة بقوة في كلمات الزعماء المشاركين في افتتاح المنتدى بدورته العشرين، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت الملتهب من العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "بشتو"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الملاحظ التطابق في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، حيث طالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء في إنفاذ المساعدات الإنسانية فورًا وبشكل مستدام إلى قطاع غزة، فرد الرئيس الصيني بأهمية منع التهجير والقتل وإنفاذ المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية إقرار نظام عالمي أكثر عدالة في مواجهة التحديات العالمية، وكان رد الرئيس الصيني بالعمل مع الدول العربية للوصول إلى تعددية قطبية متساوية، وإنشاء نموذج للتعاون بين الدول.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب بتطوير العلاقات المصرية والعربية مع الصين في كل المجالات، وأكد على تقدير السياسات العربية الصينية تجاه القضية الفلسطينية، وكان رد الرئيس الصيني بأنه لا يمكن أن تظل العدالة غائبة عن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك تطابق في وجهات النظر بشكل كبير.