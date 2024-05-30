أبرزها الضبعة والذهب والمجوهرات.. المدارس البديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الستار عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات

المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة

وتزامنا مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية يزداد بحث أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية عن مدارس بديلة لمدارس الثانوية العامة وتكون متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية ويكون لها مجالات كبيرة في سوق العمل بعد التخرج وأيضا توفير فرص تدريب بمكافأة طوال فترة الدراسة وفرص عمل للخريجين في تخصصاتهم الدراسية.

وفي وقت سابق كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمدت العديد من المدارس الفنية المتقدمة وقدمتها لأولياء الأمور كبدائل عن مدارس الثانوية العامة وتحقق للطلاب الكثير من فرص التدريبات الصيفية وفرص العمل بعد التخرج منها.

مدارس الضبعة للطاقة النووية

تقبل مدارس الضبعة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام، او مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر مدربة للعمل في معامل مفاعل الضبعة النووي بشرط ألا تقل درجات مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95%.

مدارس الطاقة الشمسية

تقبل مدارس الطاقة الشمسية الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر متخصصة للعمل في إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

مدارس توشيبا العربي

تقبل مدارس توشيبا العربي الطلاب الحاصلين على للشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأجهزة الكهربائية.

مدارس we للاتصالات

تقبل مدارس we للاتصالات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر مدربة في عدة تخصصات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي وأنظمة الإلكترونيات والأنظمة الكهربائية.

مدارس الذهب والمجوهرات

تقبل مدارس الذهب والمجوهرات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر مدربة في تصنيع الحلي والمجوهرات.

مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تقبل مدارس الهيئة العربية للتصنيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الإليكترونية المختلفة.

مدارس الأثاث

تقبل مدارس الاثاث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء مدارس عام أو مدارس أزهرية بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتعمل على تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأثاث المنزلي.