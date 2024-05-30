الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع بشأن دخول المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، رمضان المطعني، آخر تطورات الأوضاع فيما يخص دخول وإفراغ شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبترولية من الأراضي المصرية مرورًا للأراضي الفلسطينية من معبر كرم أبوسالم.

وقال إنه ما زالت هناك آلاف من الشاحنات في محيط معبر رفح، مؤكدًا أنه تم استئناف دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم لليوم الخامس على التوالي؛ حيث دخلت اليوم محيط معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم 174 شاحنة مساعدات في اليوم الخامس على التوالي، بحسب الأرقام الأولية.

ونوه بأنه خلال الأربعة أيام الماضية وحتى اليوم دخل إلى قطاع غزة ما يقارب 627 شاحنة مساعدات من الجانب المصري؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل هذا الحصار والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.

كرم أبو سالم معبر رفح البري معبر رفح رفح

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