القبض على 9 أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

قام رجال الأمن بإلقاء القبض على 9 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بالحفر داخل أحد العقارات بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وأمكن ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر وعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب.

واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.