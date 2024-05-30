الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تضامن الإسماعيلية": تسليم 111 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "فرصة"

جانب من تسليم المشروعات
جانب من تسليم المشروعات بالاسماعلية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتسليم 111 مشروعا من مشروعات برنامج "فرصة" للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية، تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية".

 والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سُبل التمكين الاقتصادي والخروج من الاتكالية إلى الاستقلالية والاعتماد عن الذات وذلك بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السرور عليهم، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عنهم.

تفاصيل المشروعات

وجاءت المشروعات عبارة عن توفير بقالة، لحوم ماشية وغنم، علف للماشية، ماكينات خياطة، أقمشة، مستلزمات، ماكينات للخبز وطاولات خشبية، أجوال من الدقيق للخبز؛ وذلك لمساعدة عملاء تكافل وكرامة  على التمكين الاقتصادي والاستقلالية.

كما أنَّ التوزيع تم بحضور لجنة مُشكَّلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وبحسب الكشوف المدرج فيها عملاء تكافل وكرامة.

ومن الجدير ذكره، أنَّ البرنامج يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحِبة وأكثر استقلالية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج والتطوير الاقتصادي المحلي والوطني.

التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية التضامن الإجتماعية بالإسماعيلية مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية أتوبيسات مجهزة القيادة السياسية

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