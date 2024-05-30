الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة دراجة بخارية بالإكراه في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، والمتهم بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم، في القضية رقم 5877 لسنة 2023 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 2007 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها تحت تهديد السلاح، بنطاق مركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر، من المدعو «محمد... ب» 34 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة مركز صان الحجر، بأنه حال سيره بالطريق العام مستقلا دراجته البخارية، استوقفه أشخاص مجهولين واصطحبوه لأحد الأماكن لإقصائه عن أعين المارة، وما إن ظفروا به حتى أشهر أحدهم في وجهه سلاح أبيض «مطواة»، وقام الآخرين بتكبيله من فمه وقدميه، وتمكتوا من الاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالي كرهًا عنه ولاذوا بالفرار. 

محكمة الجنايات حكم التحريات وزارة الداخلية النيابة العامة الشرقية المشدد 3 سنوات واقعة سرقة دراجة بخارية

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