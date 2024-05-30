الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 78.5 ألف طن قمح بصوامع الإسكندرية

صوامع الإسكندرية
صوامع الإسكندرية

ارتفعت كميات توريد محصول القمح المحلي بالإسكندرية، إلى ما يزيد عن 78.5 ألف طن حتى الآن بصوامع الغلال في المحافظة.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، في بيانٍ اليوم، أن كميات القمح المورد الصوامع 78564 طن قمح محلي، مشيرة إلى أنه مازالت غرفة العمليات متابعة للموقف أولًا بأول.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد القمح المحلي، تتابع لحظيًا عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر، والتي تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

توريد القمح بالإسكندرية

ووجَّه وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بتذليل أي عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقًا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

وأوضح أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

كما شدد أنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من موسم حصاد 2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، فضلًا عن  تشكيل لجان استلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسؤوليته.

يمرّ القمح بعدة مراحل للتشوين، تبدأ بدخول سيارات نقل القمح للصوامع، وسحب عينة لدخول المعمل لفرز نقاوة القمح ونسبة الرطوبة، ويتم تحديد السعر بناءً على النقاوة، وعقب ذلك يتم دخول سيارات القمح على الميزان ثم تفرغ لتنقل إلى أماكن التشوين.

 أما غرفة التحكم بالصومعة مجهزة بالأجهزة بثلاثة فلاتر لمنع مخاطر للانفجار الغباري، بجانب الغربال والذي وظيفته زيادة نسبة نقاوة القمح، وللحفاظ على المخزون يوحد نظام لمراقبة درجات الحرارة، ومنظومة مراقبة المخزون، لقياس كميات المخزون من القمح في كل خلية بشكل دوري، يقيس الكميات كل 3 ساعات.

محصول القمح بمحافظة الإسكندرية مديرية التموين غرفة العمليات صوامع الغلال توريد القمح

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