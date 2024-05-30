محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يترأسان اجتماع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الاول لمركز "رصد ودراسة المشكلات المجتمعية" بجلسته رقم 5 ومناقشة خطة المركز، والذي عقد بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الجامعة تُعد شريكًا أساسيًا في خطط المحافظة لتحقيق التنمية في شتى المجالات وخاصة المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكامل يتوافر فيه كل المقومات الرئيسية من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات قومية، مشيدًا بدأب كوادر الجامعة من العلماء والأساتذة المتخصصين فى مختلف المجالات على مشاركة المحافظة في تنفيذ ودعم مشروعاتها التنموية والخدمية وكل المبادرات التنموية والرئاسية، في مجالات الصحة والبيئة والمجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة بيتًا للخبر العلمية والتي أسهمت بالفعل في تقديم العديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات المجتمعية المختلفة ووضع خطط لحلها بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم أنشطة الجامعة

ووجَّه رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مركز رصد، الشكر للوزير المحافظ والقيادات التنفيذية على دعمهم المستمر لأنشطة الجامعة ومشاركتها المجتمعية في القطاعات كافة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمجتمعها المحيط فى مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وهو ما يأتي من خلال سعيها الدائم إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات وكوادر بحثية وعلمية في رصد وتحليل المشكلات المجتمعية المختلفة ومحاولة إيجاد حلول لها، لافتًا أن ذلك يعد من أهم الأدوار الرئيسية المنوطة بالجامعة والتي تقوم بها فى ظل دعم ورعاية من كافة المؤسسات المجتمعية بالمحافظة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والتي لا تألوا جهدًا فى توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها تحسين الأوضاع المجتمعية بما ينعكس فى تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة للدولة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أهمية رسالة الجامعة ومشاركتها المجتمعية المستمرة والمستدامة لخدمة القضايا المجتمعية والمجتمع المحلي، ودعم مشروعات التنمية فى كافة القطاعات، ودعم المجتمع المحلي، وفقًا لاستراتيجية الجامعة التي يجري تنفيذها لمواجهة بعض المشكلات منها "مشكلة محور الأمية وحرق المخلفات الزراعية والزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وغيرها"، بالإضافة إلى دعم جهود مشاركة قطاع الطب الوقائى فى القوافل الطبية ودعم قطاع الصحة بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تقديره لجهود المحافظة المخلصة والهادفة إلى القضاء على المشكلات المختلفة التي تواجه المواطنين فى المحافظة، لافتًا إلى أن مركز "رصد ودراسة المشكلات بالجامعة" يحظى منذ نشأته على دعم وثقة كبرى من المحافظ ورئيس الجامعة وذلك لدوره الحيوي في رصد المشكلات المجتمعية وتحليلها ووضع مقترحات للقضاء عليها ومواجهتها وعدم تفاقمها موجها الشكر لقيادات المحافظة ووكلاء الوزارات على دعمهم لأنشطة مركز رصد.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة، بجهود كوادر المركز في البدء في خطوات فعلية لرصد أهم مشكلات القطاعات المختلفة واقتراح حلول لها من خلال لجان قطاعات المركز المختلفة لافتا الى تقديم كل سبل الدعم لأنشطة وفعاليات المركز وإشراك طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات في الانشطة بالتعاون مع المحافظة بأجهزتها المختلف ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض الدكتور علي كمال، مدير المركز، نبذة تعريفية عن المركز ورسالته وأهدافه وآليات العمل وأنشطة المركز المختلفة التى تم تنفيذها ثم تناول عرض لجدول أعمال مجلس إدارة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة والتي تضمنت المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ثم اعتماد خطة الندوات والفعاليات التى يعتزم المركز تنظيمها خلال عام 2023 /2024، والتي تمحورت حول مناقشة مختلف القضايا المجتمعية في المجال الصحي والاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى جدول الزيارات الميدانية والقوافل وتوقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية.

وأضافت الدكتور أسماء جابر مهران نائب مدير المركز، أن إنشاء مركز رصد لدراسة المشكلات جاء بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وكان للجامعة السبق في إنشاء المركز وتشكيله والبدء فى تنفيذ خطة العمل على ارض الواقع، وتتمثل مهمة المركز باعتباره مرصد اجتماعي في رصد ودراسة، حل وتحليل المشكلات المجتمعية التي تواجه المحافظة لمنع تفاقم المشكلات من ناحية.

من ناحية أخرى عرض المشكلات على مجلس الجامعة الموقر من أجل تطويع البحث العلمي والخطة البحثية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة لمواجهتها على أسس علمية ولتكون مقياسًا لسرعة استجابة الدولة المصرية في التصدي للمشكلات والظواهر التي تؤرق المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تفاصيل بعض الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية الخارجية التي قام بها المركز للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة في المحافظة على الطبيعة وفى الواقع ورصدها واستشراف الحلول المقترحة والاحتياجات المجتمعية لهذه القطاعات.

وأكد المشاركون في وقائع الاجتماع على ضرورة توثيق وزيادة أوجه التعاون مع كافة المؤسسات على مستوى المحافظة وبالتعاون مع محافظة أسيوط بأجهزتها المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وخططها في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

1000144909

1000144908

1000144907

1000144906

1000144904

1000144905

1000144902

1000144901

1000144900

1000144899