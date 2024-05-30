عضو بـ"الشيوخ": المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يأتي في وقت فارق لمصر

قال النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوازن والتنوع، تستهدف مصلحة الوطن وخدمته، مما يخلق حياة سياسية ذات تنوع واختلاف هادف، مؤكدًا أن أهم ما قام بهِ الحوار الوطني هو دعم العملية الديمقراطية في المجتمع المصري وبين مختلف أطيافه، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى كان وما زال له دور كبير فى دعم الحياة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل سعي القيادة السياسية لمشاركة المصريين في صناعة المستقبل والمشاركة فيه ضمن جهود الجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر أن طرح المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ومناقشة الملفات الاقتصادية الجديدة على مائدته في الفترة المقبلة سيساهم في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من ذلك المحور مناقشة تحويل الدعم السلعي لدعم نقدي، والذي سيكون نقله في توجيه الدعم لمستحقيه، لافتًا الي أن الحوار يضم خبراء ومتخصصين لديهم القدرة على وضع دراسة تفيد واقعية تعود بالفائدة علي المواطنين ومستحقي الدعم، بالإضافة الي دراسة ملفات اقتصادية أخرى يمكن من خلالها الخروج منها بتوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

عضو شيوخ بالبحر الأحمر: الدولة تسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه

واوضح كمال لـ«الدستور»، أن مناقشات الحوار الوطني وطرح المحور الاقتصادي سيكون له اثر ايجابي من خلال مخرجاته، والتي تساهم في خلق توازن مجتمعي وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتغيير الواقع من خلال خطوات استباقية تعود علي المواطنين بالخير، مؤكدًا أن عملية التنمية التي تشهدها كل ربوع الوطن، وذلك من خلال بنيه تحتيه ومشروعات قومية ذات أثر اقتصادي كبير، بجانب العمل علي بناء الفرد من خلال توفير خدمات لائقة لعموم المصريين.