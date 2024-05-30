الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"الشيوخ": المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يأتي في وقت فارق لمصر

النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال

قال النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوازن والتنوع، تستهدف مصلحة الوطن وخدمته، مما يخلق حياة سياسية ذات تنوع واختلاف هادف، مؤكدًا أن أهم ما قام بهِ الحوار الوطني هو دعم العملية الديمقراطية  في المجتمع المصري وبين مختلف أطيافه، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى كان وما زال له دور كبير فى دعم الحياة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل سعي القيادة السياسية لمشاركة المصريين في صناعة المستقبل والمشاركة فيه ضمن جهود الجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر أن طرح المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ومناقشة الملفات الاقتصادية الجديدة على مائدته في الفترة المقبلة سيساهم في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من ذلك المحور مناقشة تحويل الدعم السلعي لدعم نقدي، والذي سيكون نقله في توجيه الدعم لمستحقيه، لافتًا الي أن الحوار يضم خبراء ومتخصصين لديهم القدرة على وضع دراسة تفيد واقعية تعود بالفائدة علي المواطنين ومستحقي الدعم، بالإضافة الي دراسة ملفات اقتصادية أخرى يمكن من خلالها الخروج منها بتوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

عضو شيوخ بالبحر الأحمر: الدولة تسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه

واوضح كمال لـ«الدستور»، أن مناقشات الحوار الوطني وطرح المحور الاقتصادي سيكون له اثر ايجابي من خلال مخرجاته، والتي تساهم في خلق توازن مجتمعي وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتغيير الواقع من خلال خطوات استباقية تعود علي المواطنين بالخير، مؤكدًا أن عملية التنمية التي تشهدها كل ربوع الوطن، وذلك من خلال بنيه تحتيه ومشروعات قومية ذات أثر اقتصادي كبير، بجانب العمل علي بناء الفرد من خلال توفير خدمات لائقة لعموم المصريين.

مجلس الشيوخ النائب عبدالرحيم كمال الحوار الوطنى القيادة السياسية المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم

مواد متعلقة

ضبط عاطل بحوزته حشيش وشابو فى الأقصر

ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش ومخدر الشابو بالأقصر

ضبط عاطل بحوزته حشيش وأسلحة بالأقصر

ضبط مبيدات زراعية مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الأقصر

متهم فى 7 قضايا.. ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح نارى بالأقصر

كان يستقل سيارة مسروقة.. ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بالأقصر

ضبط متهمين بالاتجار في مواد مجهولة المصدر وبيع سجائر بالسوق السوداء بالأقصر

ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بالأقصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة