"صك الأضحية بتمن كيلو لحوم".. مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة في انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان "بثمن كيلو أو كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024"، لحث المواطنين على الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة البحيرة.

الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالبحيرة، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة البحيرة ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا.

أكدت أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة “بثمن كيلو او كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024” من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

شراء صك الأضحية بالتقسيط

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الاضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

نوه بأن الجمعية لديها 4 أنواع من صكوك الأضاحي لهذا العام 2024، وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 540 جنيها شهريأ لمدة 11 شهرا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة ثم يدفع 630 جنيها كل شهر لمدة 11 شهرا، و"صك بلدي كبير" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 11 شهرا، و"صك بلدي صغير" بقيمة 9805 ويدفع المتبرع 1885جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 720 جنيها لمدة 11 شهرا.

يذكر أن جمعية الأورمان قد بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت فى توصيل لحوم أضاحى المتبرعين إلى مستحقيها فى أقاصى قرى البحيرة وبخاصة الأشد احتياجا منها.