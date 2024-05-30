الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صك الأضحية بتمن كيلو لحوم".. مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

جانب من مبادرة جمعية
جانب من مبادرة جمعية الأورمان بمحافظة البحيرة

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة في انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان "بثمن كيلو أو كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024"، لحث المواطنين على الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة البحيرة.

الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر 

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالبحيرة، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة البحيرة ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا.

أكدت أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة “بثمن كيلو او كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024” من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

شراء صك الأضحية بالتقسيط

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الاضحية بالتقسيط وذلك  ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

نوه بأن الجمعية لديها 4 أنواع من صكوك الأضاحي لهذا العام 2024، وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 540 جنيها شهريأ لمدة 11 شهرا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة ثم يدفع 630 جنيها كل شهر لمدة 11 شهرا، و"صك بلدي كبير" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 11 شهرا، و"صك بلدي صغير" بقيمة 9805 ويدفع المتبرع 1885جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 720 جنيها لمدة 11 شهرا.

يذكر أن جمعية الأورمان قد بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت فى توصيل لحوم أضاحى المتبرعين إلى مستحقيها فى أقاصى قرى البحيرة وبخاصة الأشد احتياجا منها.

الأورمان توزيع اللحوم بالبحيرة صكوك الأضاحي محافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى

بدء تشغيل بنك الدم التجميعي في "الرحمانية المركزي" بالبحيرة (صور)

توريد 222 ألف طن قمح بموسم الحصاد في البحيرة

انطلاق مبادرة مراجعات "تقدر لطلاب الثانوية العامة" في البحيرة

"التصالح في صالح الجميع".. ندوة توعوية لـ"زراعة البحيرة"

وكيل "صحة البحيرة" يشهد اليوم العلمي لزمالة طب الأطفال

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة