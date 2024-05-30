الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

الصحة: تقدم 4 ألاف و548 خدمة طبية مجانية فى مجال طب نفس المسنين

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 4 ألاف و548 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لطب نفس المسنين، وذلك بداية من شهر يناير حتى شهر أبريل 2024، بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتى يبلغ عددها 24 مركز ومستشفى متخصصه على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور «حسام عبدالغفار»، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن، تقدم إدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية،  العديد من الأنشطة والدورات  لتدريب العاملين بأقسام المسنين والمسنات من الاطباء والاخصائيين النفسيين والإجتماعيين والتمريض القائمين على رعاية المرضى من كبار السن لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة«منن عبدالمقصود » أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تدريب 26 طبيب من مقدمى الرعاية لكبار السن ب 8 مستشفيات تابعين للأمانه العامة للصحة النفسية وهى (مستشفي العباسية، مستشفي العزازي، مستشفي بنها، مستشفي شبين، مستشفي طنطا، مستشفي حلوان، مستشفي بورسعيد ومستشفي المطار) لرفع كفاءة الخدمة والقائمين عليها.

وأكدت «منن » أن الدورات التدريبية تضم مجموعة من الموضوعات الهامة منها، سوء استخدام المواد المخدرة والإدمان في كبار السن، واضطراب الاكتئاب في كبار السن، وإستخدام تقنيات التحفيز الحسي الحركي في مرضى ألزهايمر.

وأشارت «منن» إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار السنه نظرا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم خاصة لمرضى ألزهايمر.

وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة طب نفس المسنين الأمانة العامة للصحة النفسية علاج الإدمان المواد المخدرة مرضى ألزهايمر الندوات التوعوية

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