الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود الشامي: أرحب بالعمل مع محمود طاهر وأحمد دياب في اتحاد الكرة

محمود الشامي
محمود الشامي

كشف محمود الشامي رئيس شركة القدم بنادي بلدية المحلة، عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

 أخوض الانتخابات على منصب نائب رئيس الاتحاد

وقال الشامي خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 على أون تايم سبورت إف ام :" سوف أخوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقبلة على منصب نائب الرئيس".

وأضاف:" هناك أعضاء بمجلس إدارة الجبلاية الحالي يريدون الكارنيه فقط وليس العمل، والعمل مع الثنائى محمود طاهر وأحمد دياب باتحاد الكرة المرحلة المقبلة أمر مريح".

 أتمنى إجراء الانتخابات القادمة عقب انتهاء منافسات أولمبياد باريس

وواصل الشامي:" أتمنى إجراء الانتخابات القادمة عقب انتهاء منافسات أولمبياد باريس، والبدء فى فتح باب الترشح خلال شهر  يوليو المقبل، حيث يحق إجراء الانتخابات خلال 75 يوم عقّب الأولمبياد".

وأردف:" أداء مجلس الجبلاية الحالي برئاسة جمال علام، غير مرضى بسبب النتائج السلبية والتأخير فى القرارات".

وأشار الشامي إلى أنه رفض التواجد بقائمة جمال علام، مفضلا التواجد بقائمة محمود طاهر، التى كانت تستعد لخوض الإنتخابات، حيث عقدنا 4 جلسات ووضعنا خطة وبرنامج جيد".

واختتم الشامى حديثه:" الثنائي محمود طاهر وهانى أبوريدة، لن يخضوا الانتخابات القادمة للجبلاية ضد بعض، لن أخوض الانتخابات مع أحمد مجاهد بسبب الاختلاف فى طريقة العمل والفكر".

 

محمود الشامي انتخابات اتحاد الكرة الشامي محمود طاهر انتخابات الجبلاية أحمد دياب

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