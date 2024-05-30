سقوط فتاة مدمنة تسرق الهواتف المحمولة بالقاهرة

‏نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على فتاة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بغرض التعاطي، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط فتاة 22 سنة بدون عمل ومقيمة محافظة الإسكندرية، ولا تحمل بطاقة تحقيق شخصية، ولديها معلومات جنائية وبحوزتها 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" و10 أقراص من التامول المخدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بأنها من متحصلات وقائع سرقة بأسلوب "النشل" والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، وأقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة.