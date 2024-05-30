كيف تحولت علاقة الحب بين شيكابالا وإمام عاشور إلى حرب كلامية؟

جددت تصريحات محمود عبدالرزاق شيكالا قائد ونجم خط وسط الزمالك، خلال إحدى البرامج التلفزيونية، الحرب الكلامية مع إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلى، والتى بدأت منذ انضمام عاشور للقلعة الحمراء، بداية الموسم الجارى قادمًا من مييتلاند الدنماركى.

وخرج شيكابالا بتصريحات تليفزيونية، أكد فيها أنه أثناء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، دار حوار بين الثنائى رفض شيكا الكشف عن فحواه، ولكنه كشف أن فى نهاية الحوار طلب إمام عاشور من شيكابالا فانلته، وأنه يرفض عودة إمام عاشور للزمالك.

وخرج محمود كهربا فى لقائه مع سيف زاهر عبر فضائية أون تايم سبورت، ليكذب تصريحات شيكابالا، بعدما أكد أن إمام عاشور نفى له ما قاله شيكابالا، وأن الحوار الذى دار بين الثنائى، يتلخص فى قيام شيكا بالحديث مع عاشور بأنه سيعود للزمالك، وأن إمام رد بأن «الأهلى فى حتة تانية» ولا يمكن تركه بأى حال من الأحوال.

وتلى تصريحات كهربا، قيام إمام عاشور بنشر صورة له مع كهربا يقول فيها ربنا يجعلك سند ليا على طول.

توترت العلاقة بين شيكا وإمام عاشور بعد إعلان الأهلى التعاقد مع إمام عاشور رسميًا قادمًا من مييتلاند الدنماركى، وقيام شيكابالا بعدها بإلغاء متابعة إمام عاشور، لتستمر من يومها المناوشات بين اللاعبين بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

المثير فى الأمر، أن شيكابالا كان يرتبط بعلاقة قوية مع إمام عاشور عندما كان يلعب فى الزمالك، ولكن هذه العلاقة تحولت للنقيض منذ ارتداء عاشور فانلة النادى الأهلى.