رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التجارة والعلوم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التجارة والعلوم بمقر الجامعة بالعبور، رافقه خلالها الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير أجواء مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات.

وحصد طلاب جامعة بنها عدد من المراكز الأولي فى مهرجان إبداع في موسمه الـ12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.



وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، الطلاب الفائزين فى مسابقات المهرجان المختلفة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.



وأكد الدكتور تامر سمير، اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن فريق كورال قطرات الندى بالجامعة قد حصل على المركز الأول كما حصل فريق الفنون الشعبية على المركز الأول وحصلت الطالبة أمانى رضا بكلية الآداب على المركز الأول غناء فردى والطالبة روان خلف كلية التربية أول تمثيل كما حصل الطالب إسماعيل عاطف على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض جراحى القط بجامعة بنها.