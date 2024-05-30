الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: نرحب باقتراح الصين عقد مؤتمر للسلام بشأن الوضع فى أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

رحّبت وزارة الخارجية الروسية، باقتراح الصين عقد مؤتمرٍ للسلام بشأن الوضع في أوكرانيا، مؤكدةً أن موسكو منفتحة على المفاوضات؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة 

"القاهرة الإخبارية".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل قليل، إلى عقد مؤتمر سلام بشأن الحرب في غزة، مجددًا دعم بكين لحل الدولتين.

وقال، خلال منتدى التعاون بين الصين والدول العربية اليوم الخميس، إنه "منذ أكتوبر الماضي، تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، ما أدى إلى معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية. يجب ألا تغيب العدالة إلى الأبد".

القاهرة الإخبارية المفاوضات موسكو أوكرانيا مؤتمر للسلام الصين

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