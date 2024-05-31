الأرثوذكسية تحيي بذكرى استشهاد يوليانوس ونياحة يونياس الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس يوليانوس وأمه بالإسكندرية، وأيضا نياحة القديس يونياس الرسول.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس يونياس أحد السبعين رسولا . ولد هذا الرسول في بيت جبريل من سبط يهوذا . فانتخبه الرب من ضمن السبعين رسولا . وقبل الروح المعزي . ثم بشر مع التلاميذ وتحمل شدائد كثيرة ورافق الرسول أندرونكوس في الكرازة ببشارة الملكوت . وبعد أن تنيح الرسول أندرونكوس وكفنه هذا القديس ودفنه . صلي إلى الرب أن لا يفارقه فتنيح في اليوم التالي . وقد ذكره بولس الرسول في الإصحاح السادس عشر من رسالته إلى رومية .

كما يحيي الاقباط ذكرى نياحة حبقوق النبي، أحد الإثنى عشر نبيا الصغار . وكان من سبط لآوى من المغنين علي الأوتار كما يدل علي ذلك قوله : " الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني علي مرتفعاتي لرئيس المغنين علي آلات ذوات الأوتار "

وقد تنبأ في زمان الملك يهوياقيم وطالت حياته جدا إلى بعد رجوع الشعب الإسرائيلي من سبي بابل وصلي قائلا : " يارب قد سمعت خبرك فجزعت . يارب عملك في وسط السنين أحيه . في وسط السنين عرف . في الغضب أذكر الرحمة " وتنبأ عن تجسد السيد المسيح وولادته بقوله " الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران " وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام وبنيت له كنيسة في قرطسا من أعمال البحيرة في زمان أنسطاسيوس الملك المسيحي وكرست في اليوم الرابع والعشرين من شهر بشنس.

هذا وأختتم في مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الثالثة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "١٠٠٠ معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

