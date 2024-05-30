الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة أندرونكوس أحد السبعين رسولا

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة أندرونكوس أحد السبعين رسولا>

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن هذا القديس انتخبه الرب من جملة السبعين تلميذا، الذين أرسلهم أمام وجهه يكرزون بملكوت الله . وقد حلت عليه نعمة الروح المعزي في العلية . فبشر مع التلاميذ . وقد ذكره بولس الرسول بقوله : " سلموا علي أندرونكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي ، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي " 

وقد بشر في مدن كثيرة صحبة يونياس فأرجعا كثيرين إلى الأيمان وأجريا الآيات وشفيا المرضى وحولا هياكل الأصنام إلى كنائس ولما أكملا سعيهما وشاء الرب أن ينقلهما من هذا العالم مرض الرسول أندرونكوس قليلا ، وتنيح بسلام في مثل هذا اليوم . ولما كفنه يونياس ودفنه في مغارة صلي إلى الرب فتنيح هو أيضا في اليوم الثاني.

كما يُحيي الاقباط ايضا على مدار اليوم ذكرى استشهاد الراهب القديس بشنونه المقاري، وكان راهبا بدير أبو مقار بالبرية ونال إكليل الشهادة فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجه بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها .

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة البارة في الشهيدات ثيوذوسيّا

"الأرثوذكسية" تحتفل بحلول التذكار الشهري للسيدة العذراء مريم

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القديسة تيودوسيا

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الثامن من زمن السنة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية غيرارديسكا دي بيزا

مطران فلسطينى: وحدة الصف أهم ما نحتاجه.. والعالم يتغير لصالحنا

هدية من كنيسة المهد.. البابا تواضروس يستقبل وفدًا وزاريًا فلسطينيًا (صور)

كنيسة أم المخلص ببردنوها تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

تنسيق الثانوية العامة 2024 بالجيزة.. والأوراق المطلوبة للتقديم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة