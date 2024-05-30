الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة أندرونكوس أحد السبعين رسولا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة أندرونكوس أحد السبعين رسولا>

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن هذا القديس انتخبه الرب من جملة السبعين تلميذا، الذين أرسلهم أمام وجهه يكرزون بملكوت الله . وقد حلت عليه نعمة الروح المعزي في العلية . فبشر مع التلاميذ . وقد ذكره بولس الرسول بقوله : " سلموا علي أندرونكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي ، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي "

وقد بشر في مدن كثيرة صحبة يونياس فأرجعا كثيرين إلى الأيمان وأجريا الآيات وشفيا المرضى وحولا هياكل الأصنام إلى كنائس ولما أكملا سعيهما وشاء الرب أن ينقلهما من هذا العالم مرض الرسول أندرونكوس قليلا ، وتنيح بسلام في مثل هذا اليوم . ولما كفنه يونياس ودفنه في مغارة صلي إلى الرب فتنيح هو أيضا في اليوم الثاني.

كما يُحيي الاقباط ايضا على مدار اليوم ذكرى استشهاد الراهب القديس بشنونه المقاري، وكان راهبا بدير أبو مقار بالبرية ونال إكليل الشهادة فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجه بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها .