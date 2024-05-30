الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة مرتقبة بين الشركة المتحدة وBIG TIME السعودية

الشركة المتحدة وBIG
الشركة المتحدة وBIG TIME السعودية

كشف  تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن اجتماع جمعه بأحمد بدوي ممثلًا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، حول شراكة كبيرة قادمة.

txt

مركز الثقافة السينمائية ينظم عرضا وندوة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

txt

"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى وفاة مديحة يسرى

txt

مسلسل "جودر" فى ندوة لاتحاد كتاب مصر.. الأحد المقبل

txt

ريهام حجاج لـ"الدستور": قماشة البطولة النسائية محدودة

txt

رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يلتقى سفيرة رومانيا بالقاهرة

txt

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

txt

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى بيروت بعد طرحها بساعة

txt

أحمد أبوزيد: تحمست لتقديم صدفة منذ أول مقابلة لريهام حجاج

txt

وتريات أوبرا الإسكندرية فى رحلة موسيقية من الباروك إلى الجاز

txt

عقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة.. "دواعي السفر" يتصدر "واتش إت"

ونشر تركي آل الشيخ تعليقًا عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تضمن: "عقدنا اليوم الاجتماع الثاني المثمر والمهم لصندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلًا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين، وسترى نتائجه النور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة.. gea داعمة لكل مبدع عربي وللإنتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور" .

تركي آل الشيخ يعلن عن انضمام دي ميديا إلى Big Time

وكان قد أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

ويهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

تركى ال الشيخ لمملكة العربية السعودية Big time Big Time 2 gea احمد بدوي ممثلا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي

مواد متعلقة

مركز الثقافة السينمائية ينظم عرضا وندوة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى وفاة مديحة يسرى

مسلسل "جودر" فى ندوة لاتحاد كتاب مصر.. الأحد المقبل

ريهام حجاج لـ"الدستور": قماشة البطولة النسائية محدودة

رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يلتقى سفيرة رومانيا بالقاهرة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى بيروت بعد طرحها بساعة

أحمد أبوزيد: تحمست لتقديم صدفة منذ أول مقابلة لريهام حجاج

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة