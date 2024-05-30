شراكة مرتقبة بين الشركة المتحدة وBIG TIME السعودية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن اجتماع جمعه بأحمد بدوي ممثلًا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، حول شراكة كبيرة قادمة.

ونشر تركي آل الشيخ تعليقًا عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تضمن: "عقدنا اليوم الاجتماع الثاني المثمر والمهم لصندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلًا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين، وسترى نتائجه النور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة.. gea داعمة لكل مبدع عربي وللإنتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور" .

تركي آل الشيخ يعلن عن انضمام دي ميديا إلى Big Time

وكان قد أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

ويهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.