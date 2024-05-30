الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": انهيار الوكالة يعنى تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عملية السلام بالمنطقة

عدنان أبوحسنة
عدنان أبوحسنة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة "أونروا"، إن اعتبار إسرائيل الوكالة منظمة إرهابية أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عملية السلام بالمنطقة.

الاحتلال الإسرائيلى يواصل تدمير منشآت الوكالة فى قطاع غزة

وأضاف أبوحسنة، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير منشآت الوكالة في قطاع غزة، كما يمنع موظفي الوكالة من الوصول إلى شمال قطاع غزة.

قتل الاحتلال الإسرائيلى 192 موظفًا من الأمم المتحدة على مدار أشهر فى الحرب بغزة كارثة غير مسبوقة


وأكد أن قتل الاحتلال الإسرائيلي 192 موظفا من الأمم المتحدة على مدار أشهر في الحرب بغزة كارثة غير مسبوقة، بجانب وجود نحو 450 نازحا قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على منشآت الوكالة التي ترفع أعلام المنظمات الأممية.

وتابع: "نعول على إرادة المجتمع الدولي في استمرار دعم الوكالة وعدم السماح لإسرائيل بتصفيتها"، مشيرًا إلى أن الدول المانحة عادت لدعم الوكالة باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدًا أن الصين تبعث برسالة ثقة على المستوى السياسي لدعم الوكالة في المجالات كافة. 

القاهرة الإخبارية أونروا إسرائيل منظمة ارهابية قطاع غزة الحرب

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