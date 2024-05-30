الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 برقم الجلوس.. البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2024

نتيجة امتحانات الشهادة
نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

تصدر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات بالمحافظة، بالتزامن مع إعلان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح 87.5%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس 30 مايو 2024، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من قبل  اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المحافظة، أن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة بلغ 191068 طالبًا وطالبة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة 2024

وأدى الطلاب الامتحانات أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375، واستمرات الامتحانات لمدة 6 أيام، خلال الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات على النحو التالي:-

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • المجموع الكلي: 140 درجة

درجات المواد غير المضافة للمجموع 

  • التربية الدينية: 40 درجة
  • التربية الفنية: 20 درجة
  • الحاسب الآلي: 20 درجة

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البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس الجلوس، فعلت المحافظة، رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024، ويمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024 من هنا.
  • اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة.
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