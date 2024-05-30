نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 برقم الجلوس.. البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2024
تصدر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات بالمحافظة، بالتزامن مع إعلان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح 87.5%.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس 30 مايو 2024، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وأوضحت المحافظة، أن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة بلغ 191068 طالبًا وطالبة.
امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة 2024
وأدى الطلاب الامتحانات أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375، واستمرات الامتحانات لمدة 6 أيام، خلال الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.
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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات على النحو التالي:-
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
- المجموع الكلي: 140 درجة
درجات المواد غير المضافة للمجموع
- التربية الدينية: 40 درجة
- التربية الفنية: 20 درجة
- الحاسب الآلي: 20 درجة
البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024
وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس الجلوس، فعلت المحافظة، رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024، ويمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024 من هنا.
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة.