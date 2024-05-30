تأجيل إعادة محاكمة عاطل بتهمة سرقة طفلين بالإكراه في المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة عاطل، سبق معاقبته بالسجن المؤبد غيابيا، بتهمة سرقة هاتفي محمول من طفلين بالإكراه، في مركز بني مزار، لدور شهر يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2021، بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من أحد المواطنين بإقدام شخص على سرقة هاتفي محمول من طفليه بالإكراه بمركز بني مزار.

وتمكن فريق البحث الجنائي، برئاسة العقيد حسن ابو طالب، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، والمقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة بني مزار، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين إقدام «محمد. ج. ك»، 35 سنة، عاطل ومقيم بيني مزار، على ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف.